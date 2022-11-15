Москва, 15 ноября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В ходе боёв за населённый пункт Павловку Донецкой Народной Республики (ДНР) российскими военными было уничтожено 1400 боевиков киевского режима, а также два самолёта Су-25 ВСУ. Об этом 15 ноября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В ходе боёв за Павловку российскими войсками уничтожено до 1400 [киевских] военнослужащих, два самолёта Су-25 воздушных сил [Киева], вертолёт Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», — сказал он.

Кроме того, Конашенков уточнил, что также во время этих боёв было уничтожено шесть артиллерийских орудий, включая две американские гаубицы М777, свыше 25 автомобилей и 28 беспилотников боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирование бандеровцев обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую.