Бали, Индонезия, , 13:40 — REGNUM Первая леди Индонезии Ириана Джоко Видодо провела встречу с жёнами глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» и представителями международных институтов в разгар саммита G20 на Бали, сообщает Kompas.

Индонезийская танцовщица (сс) keulefm

На этой встрече гостям было предложено увидеть изделия ручной работы и попробовать индонезийские блюда.

«Добро пожаловать в Индонезию. Я рада приветствовать гостей на острове Бали», — заявила первая леди Индонезии на мероприятии, где присутствовали супруги глав государств и правительств стран G20.

Обменявшись рукопожатием с Ирианой Джоко Видодо, гости отправились в зал, предоставленный для демонстрации изготовления индонезийского батика и процесса ткачества.

Первая леди Индонезии также рассказала гостям о традиционном музыкальном инструменте — гамелане.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо нашли время, чтобы вкусно поесть в районе Нуса Дуа на Бали.

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