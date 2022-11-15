Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Первая леди Индонезии Ириана Джоко Видодо провела встречу с жёнами глав государств и правительств стран «Большой двадцатки» и представителями международных институтов в разгар саммита G20 на Бали, сообщает Kompas.

(сс) keulefm Индонезийская танцовщица

На этой встрече гостям было предложено увидеть изделия ручной работы и попробовать индонезийские блюда.

«Добро пожаловать в Индонезию. Я рада приветствовать гостей на острове Бали», — заявила первая леди Индонезии на мероприятии, где присутствовали супруги глав государств и правительств стран G20.

Обменявшись рукопожатием с Ирианой Джоко Видодо, гости отправились в зал, предоставленный для демонстрации изготовления индонезийского батика и процесса ткачества.

Первая леди Индонезии также рассказала гостям о традиционном музыкальном инструменте — гамелане.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо нашли время, чтобы вкусно поесть в районе Нуса Дуа на Бали.