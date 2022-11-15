Москва, 15 ноября, 2022, 13:40 — ИА Регнум. Граждане, которым необходимы кредиты, сталкиваются с микрофинансовыми организациями, которые ведут свою деятельность незаконно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

Duma.gov.ru Эльвира Набиуллина

«Но, конечно, граждане продолжают жаловаться на микрофинансовые организации. Анализ этих жалоб показывает, что часто это незаконно ведущие деятельность микрофинансовые организации. Они себя рекламируют как микрофинансовые организации, но состоят в нашем реестре, не соблюдают эти требования, это незаконная предпринимательская деятельность по сути», — сказала она.

По словам Набиуллиной, регулятор совместно с Генпрокуратурой РФ ведёт работу в регионах для того, чтобы зачистить сектор от нелегальных микрофинансовых организаций.