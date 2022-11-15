Ульяновск, , 13:36 — REGNUM В Ульяновской области произошла авария с участием пяти транспортных средств, в том числе столкнулись три легковых автомобиля и один фургон. В результате происшествия один человек погиб, четверо госпитализированы. Об этом сообщается на сайте ГИБДД по региону.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла после полудня 14 ноября в Старомайнском районе. Предварительно полиция установила, что у автомобиля марки ГАЗ-27 527 вылетело переднее колесо и попало в ГАЗ-172 412, водитель которой совершил касательное столкновение с «Ладой Приорой» и «Ладой Ларгус», а затем произошло лобовое ДТП с иномаркой «Ниссан Кашкай».

В ведомстве сообщают, что на месте ДТП скончался пассажир «Ниссана». Ещё четыре человека госпитализированы: водители и пассажиры «Ниссана» и автомобиля марки ГАЗ.

Всего 14 ноября в Ульяновской области полиция зарегистрировала 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, пять человек получили ранения.

Напомним, что в сентябре в Ульяновской области после крупной аварии в Николаевском районе, в которой погибли 16 человек, начались работы по повышению безопасности в местах концентрации ДТП.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное ДТП произошло в Ульяновской области 25 октября: в Димитровграде в аварии с участием автобуса и грузовика травмы получили шесть человек, включая двух детей.

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