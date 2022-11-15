Вашингтон, 15 ноября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Студия Rockstar Games могла вместе с режиссёром Тони Скоттом снять фильм на основе игровой серии GTA, главную роль в котором должен был исполнить популярный рэпер Эминем (Маршал Мэтерс). Об этом 15 ноября сообщает портал VGC.

Игра GTA V

Кирк Юинг - соучредитель компании Veemee, специализирующейся на разработке ПО по созданию виртуальных аватаров, рассказал, что упомянутый проект чуть было не был запущен в производство после «ночного разговора» с экс-главой Rockstar Сэмом Хаузером. Он сообщил, что «однажды ночью» «выследил» Хаузера у его гостиничного номера и в итоге общался с разработчиком до утра.

«Это было сразу после Grand Theft Auto 3. И я думаю, в тот момент Сэм все еще думал, что это может быть то, что он хотел сделать», — сказал Юинг. Однако позже, когда голливудские продюсеры выступили с конкретным предложением, глава Rockstar отказался от идеи создания картины, заявив, что ему это «не интересно».

«В тот момент они отказались от любых разговоров о создании фильма, когда поняли, что медиа-франшиза, которая у них была, была масштабнее, чем любой фильм, который шёл в то время», — отметил разработчик.

Напомним, релиз Grand Theft Auto III состоялся в октябре 2001 года на консоли PlayStation 2, в мае 2002-го игра вышла на ПК. Последним проектом серии является Grand Theft Auto, она вышла 17 сентября 2013 года.