Донецк, , 13:35 — REGNUM Вооружённые формирование бандеровцев обстреляли Куйбышевский район Донецка и Ясиноватую. Об этом 15 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерийский обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны боевиков ВСУ был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Кроме того, указывается, что в 13:10 киевские нацисты выпустили три снаряда калибра 152 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Соединённые Штаты и европейские страны пытались сделать итоговую декларацию G20 политизированной и протащить формулировки с осуждением России. Однако на саммите звучали и другие мнения.