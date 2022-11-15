Барнаул, 15 ноября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Алтайскому краю 15 ноября известило о росте подростковой преступности в регионе. За 9 месяцев 2022 года число несовершеннолетних лиц, совершивших преступления, увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, со 179 до 209 (из них в возрасте от 14 до 15 лет — 64, в возрасте от 16 до 17 лет — 145). Всего совершено преступлений 188 лицами мужского пола, 21 – женского.

Цитата из х/ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Драка девочек-подростков

Также известно, что в рассматриваемом периоде в следственные подразделения следственного управления СК по краю поступило 494 сообщения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, по результатам рассмотрения которых возбуждено 142 уголовных дела. В суд направлено 164 уголовных дела.

Особую тревогу правоохранителей вызывает активность подростков в распространении наркотиков через интернет в качестве «закладчиков». При этом неоднократно в 2022 году фиксировались факты сбыта наркотиков подростками, не достигшими возраста привлечения к уголовной ответственности — от 13 до 15 лет. Определенную озабоченность вызывает тот факт, что некоторые несовершеннолетние, совершившие преступления, состояли на профилактическом учете. Так, из 209 несовершеннолетних, совершивших преступления, 60 — состояли на учете в органах полиции, 7 – в органах опеки и попечительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2022 года прокуратура Алтайского края сообщала о том, что криминальная активность подростков в регионе остается на высоком уровне и не снижается на протяжении 2022 года.

Отмечена недостаточная профилактическая работа органов системы профилактики, низкий уровень их взаимодействия на местах. Прокурорами в целях устранения нарушений в их деятельности внесено более 330 представлений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены 286 должных лиц.

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