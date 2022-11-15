Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Президенты США и Турции Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган согласились в том, что «зерновая сделка» имеет решающее значение для продовольственной безопасности, она должна быть продолжена. Об этом сообщается в пресс-релизе Белого дома.

Реджеп Тайип Эрдоган и Джо Байден Tccb.gov.tr

«Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению «зерновой сделки», которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности и должна быть продолжена», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал российской стороне, что все обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза удобрений и зерна из России в рамках «зерновой сделки» будут выполняться.

Читайте также: Лавров заявил, что обсудил с генсеком ООН «зерновую сделку»