Москва, , 13:35 — REGNUM Рынок микрофинансовых организаций нужно очищать от нелегальных институтов, а не запрещать МФО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

Эльвира Набиуллина Дарья Драй © ИА REGNUM

«Почему мы считаем, что неправильно запретить. Микрофинансовые организации дают кредиты на очень короткий период, что называется «перехватить до зарплаты». Люди, оказавшись в этой ситуации, пойдут к незаконным теневым кредиторам и совсем не будут защищены», — сказала она.

Набиуллина отметила, что поэтому работа по ужесточению требований должна идти параллельно с наведением порядка и очищением рынка от нелегальных микрофинансовых институтов.

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