Москва, 15 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Россия оперативно реагирует на критику в адрес России и президента РФ Владимира Путина на саммите G20. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«У нас министр оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документов выражают несогласие с этой критикой», — сказал Песков.

По его словам, страна «представлена на достойном уровне» главой МИД РФ Сергеем Лавровым: «Голос России слышен, множество контактов двусторонних Лавров там провел. Россия присутствует на должном уровне».