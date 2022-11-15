Тобольск, Тюменская область, 15 ноября, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Власти Тюменского города Тобольска утвердили расположение эвакуационных пунктов. Они расположены на базе учебных учреждений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Óðinn Тобольский кремль

Помимо школ города, эвакуационные пункты запланированы в Тобольском драматическом театре, в городском Центре искусств и культуры, а также в медицинском и педагогическом колледже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Тобольска Максим Афанасьев распорядился проверить и привести в порядок бомбоубежища.