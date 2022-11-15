Скадовск, Херсонская область, 15 ноября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате удара ВСУ по Скадовску Херсонской области, сообщается 15 ноября в телеграм-канале администрации Скадовского района.

Александр Погожев ИА REGNUM Осколок снаряда

Удар киевские нацисты нанесли около часа ночи 15 ноября — было выпущено не менее четырёх ракет по зданию пансионата, в котором находились мирные жители.

«Пострадало около пяти человек, которым оказали экстренную медицинскую помощь», — сообщила глава администрации города Людмила Хотиенко.

Само здание пансионата получило сильные повреждения и восстановлению не подлежит. От ударной волны пострадали и соседние дома.