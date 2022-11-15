Горно-Алтайск, 15 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен в Республике Алтай в октябре составил 100,3%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайкрайстата, товары и услуги в регионе за год подорожали на 15,5%.

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Наибольший рост цен зафиксирован на продукты питания, которые подорожали на 18,5% по сравнению с октябрём 2021 года и на 0,1% за месяц. Цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 14,5% и 0,1% соответственно.

«Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания за месяц снизилась на 0,6%, и на конец октября 2022 года составила 5867,38 рубля в расчёте на одного человека», — добавили в службе статистики.

Добавим, что стоимость услуг в республике за месяц увеличилась на 1,3%, за последний год — 12,6%.

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