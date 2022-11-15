Мурманск, 15 ноября, 2022, 19:13 — ИА Регнум. В больнице Мурманска скончался подросток, выпавший из окна. Об этом сообщили 15 ноября в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Warren Wong Подросток

«Мальчик 2000 года рождения был госпитализирован после падения с высоты 15 ноября из окна одного из домов по проспекту Кольскому в городе Мурманске, где от полученных телесных повреждений скончался», — сообщили в ведомстве.

Предположительно, он выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены судебно-медицинские и криминалистические экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12-летняя девочка выжила после падения с балкона, расположенном на седьмом этаже.

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