Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 13:28 — ИА Регнум. Соединённые Штаты и европейские страны пытались сделать итоговую декларацию G20 политизированной и протащить формулировки с осуждением России. Однако на саммите звучали и другие мнения. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил во время общения с журналистами на саммите G20.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

При этом глава российского внешнеполитического ведомства, несмотря на слова Вашингтона, другие страны всё больше убеждаются, что конфликт на территории б. УССР был спровоцирован действиями США.

Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом, но выдвинутые режимом Зеленского условия заведомо нереалистичны и не адекватны ситуации. Глава МИД России указал, что речь главы киевского террористического режима в ходе саммита, представленная в видеозаписи, была наполнена русофобской, воинственной и агрессивной риторикой.

Как указал российский министр, слова Зеленского показывают, что никаких советов Запада о переговорах с Россией он не слушает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в статье «Победители и проигравшие» в журнале The American Conservative, посвящённой нынешним событиям на территории б. УССР, отмечалось, что США вовсе не выгодно то, что происходит, однако Вашингтон ответственен за то, что происходит.

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Бывший депутат бундестага ФРГ, член правой германской партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт считает, что причины нынешнего конфликта на территории б. УССР уходят корнями далеко в прошлое. По его словам, это проявление многовекового противостояния между англосаксами и Россией.

Политик также добавил, что мир уже пережил две мировые войны, а сейчас находится на пороге третьей, если «не остановить стремление США и Британии заполучить контроль над энергоресурсами России».

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