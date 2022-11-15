Москва, 15 ноября, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Херсон по-прежнему остаётся столицей российского региона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Каких-либо иных решений не принималось», — сказал Песков.

Ранее российские вооружённые силы по приказу высшего командования передислоцировались на левый берег Днепра. Это произошло после перемещения населения города в безопасные регионы.