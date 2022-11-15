Тбилиси, , 13:31 — REGNUM У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в заключении атрофировалась левая рука. Об этом 15 ноября заявил журналистам адвокат политика Шалва Хачапуридзе.

Михаил Саакашвили (сс) thierry ehrmann

«Несколько месяцев назад у него начались боли. Левая рука атрофирована, у него проблемы и невыносимые боли. Ему давали обезболивающие, а сейчас начались обследования», — сказал адвокат.

Он сообщил, что экс-президента вывозили из тбилисской клиники «Вивамед» на обследование в Бюро экспертизы Самхараули. Хачапуридзе опасается, что там результаты обследования будут такими же, как и в клинике.

«Скажут, что у него адаптационное расстройство и стресс. Их позицию ждёт серьёзный тест на суде, хочу сразу же об этом предупредить», — сказал Хачапуридзе.

Адвокат добавил, что недоволен тем, как в «Вивамед» лечат Саакашвили. Он собирается представить суду некие доказательства против клиники.

Напомним, Саакашвили находится в заключении с 1 октября 2021 года. Почти сразу начались жалобы на состояние его здоровья. Неоднократно делались заявления, что политик вот-вот умрёт, если его не выпустят на свободу. Адвокаты экс-президента пытаются добиться, чтобы его освободили для лечения за границей.

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