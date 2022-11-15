Барнаул, , 13:26 — REGNUM В Алтайском крае по итогам 9 месяцев 2022 года рт преступных посягательств со стороны близких и членов семей пострадало 39 несовершеннолетних, сообщает 15 ноября СУ СК РФ по региону по итогам коллегии надворного ведомства. В то же время было объявлено в розыск 657 несовершеннолетних, местонахождение всех детей установлено.

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Помимо этого, в следственные подразделения следственного управления СК по краю поступило 1459 сообщений о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, по результатам рассмотрения которых возбуждено 431 уголовное дело. В суд направлено 210 уголовных дел. Общее число несовершеннолетних, признанных потерпевшими по уголовным делам, составила 306 человек.

По словам правоохранителей, причинами и условиями совершенных преступных посягательств в отношении детей являются как социальные проблемы, связанные с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей, не соблюдением ими мер безопасности, так и административный фактор, который выражается в бездействии должностных лиц дошкольных и школьных образовательных учреждений, органов профилактики, медицинских сотрудников вследствие ненадлежащего исполнения ими своих профессиональных обязанностей.

За 9 месяцев 2022 года следователями подразделений следственного управления СК по краю по 265 уголовным делам внесены представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений в отношении несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2022 года 50-летнюю жительницу Рубцовска признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему внуку. В ходе расследования обвиняемая признала свою вину и раскаялась в произошедшем.

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