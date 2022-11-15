Геническ, Херсонская область, , 13:25 — REGNUM Терминал безналичной оплаты, через который перечислялись деньги для ВСУ, изъяли сотрудники полиции в Геническе Херсонской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

Мобильный почтово-кассовый терминал Фото пресс-службы УФПС по Калужской области

Заявление о том, что в одном из продуктовых магазинов Геническа осуществляется оплата товара путем безналичного расчета через терминал, привязанный к расчетному счету банка, подконтрольного киевскому режиму, поступило в полицию 14 ноября. Часть денег направлялась на нужды ВСУ.

«Таким образом, в действиях владельцев терминала могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная измена» со сроком наказания от 12 до 20 лет», — говорится в сообщении полиции.

В настоящее время терминал изъят, полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области были зафиксированы случаи отказов продавцов в торговых точках принимать рубли в оплату товара.