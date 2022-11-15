В Херсонской области владельцы магазина спонсировали ВСУ
Геническ, Херсонская область, 15 ноября, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Терминал безналичной оплаты, через который перечислялись деньги для ВСУ, изъяли сотрудники полиции в Геническе Херсонской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.
Заявление о том, что в одном из продуктовых магазинов Геническа осуществляется оплата товара путем безналичного расчета через терминал, привязанный к расчетному счету банка, подконтрольного киевскому режиму, поступило в полицию 14 ноября. Часть денег направлялась на нужды ВСУ.
В настоящее время терминал изъят, полиция проводит проверку.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Херсонской области были зафиксированы случаи отказов продавцов в торговых точках принимать рубли в оплату товара.