Москва, , 13:26 — REGNUM Страны Запада посредством резолюции генассамблеи ООН о возмещении ущерба Киеву пытаются завершить грабёж российских активов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Естественно, организаторы этого процесса, они пытаются завершить грабеж наших же ЗВРов [золотовалютных резервов], которые были совершенно незаконным образом заблокированы», — сказал Песков.

По его словам, происходит формализация западного «грабежа с использованием площадки Организации Объединенных Наций».