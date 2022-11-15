Москва, 15 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не сыграют в товарищеском матче сборной России по футболу против команды Таджикистана. Об этом 15 ноября сообщила пресс-служба сборной России.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь сборной России Матвей Сафонов

Отмечается, что в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Оренбурга» (1:5), который прошёл 13 ноября, Сафонов получил повреждение в области плечевого пояса. Он направляется в расположение клуба для восстановления.

Зиньковский останется в Москве в связи с простудным заболеванием. Решение о его участии в товарищеских встречах будет принято позже и будет зависеть от состояния здоровья.

Напомним, 17 ноября сборная России сыграет с командой Таджикистана, а 20 ноября — против сборной Узбекистана. Обе игры пройдут на выезде.