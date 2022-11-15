Грозный, , 13:32 — REGNUM За все время проведения спецоперации России на территории б. УССР в ней приняли участие свыше 20 тыс. военнослужащих из Чечни. В настоящее время в зоне проведения СВО находятся более 9 тыс. чеченских бойцов. Об этом 15 ноября в ходе совещания с представителями силовых ведомств Чечни сообщил спикер парламента региона Магомед Даудов.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«С момента начала СВО в её проведении приняли участие свыше 20 тысяч чеченских бойцов, из них более девяти тысяч в настоящее время находятся на передовой», — приводит слова Даудова глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он выразил благодарность бойцам из республики, которые «с первых дней начала СВО превосходно справляются с возложенными задачами», встав «нерушимой стеной» против «западноевропейских ценностей, сатанизма и национализма».

Как отметил Кадыров, за время спецоперации также была оказана существенная поддержка жителям освобождённых территорий ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова отправил им более 20 тысяч тонн гуманитарного груза.