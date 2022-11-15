Екатеринбург, 15 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге труп местной жительницы пролежал в квартире несколько лет. Об этом пишут пользователи соцсетей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи

По данным Е1.ru, в доме на ул. Коминтерна тело обнаружили во время проверки газовой системы. Судебные приставы и сотрудники управляющей компании вскрыли квартиру по решению суда.

В пресс-службе «Екатеринбурггаза» журналистам сообщили, что пытались попасть в эту квартиру ещё в апреле. Разрешения на вскрытие пришлось добиваться через суд. 11 ноября вскрытие было осуществлено.

Умершей оказалась женщина 1947 года рождения. В Следственном комитете пояснили журналистам, что проводят проверку по факту обнаружения тела. А в городском УМВД заверили, что признаков криминала в смерти гражданки не усматривается.