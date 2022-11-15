Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 13:20 — ИА Регнум. Россия продолжит добиваться создания транспарентного контрольного механизма за биологическими программами. Об этом 15 ноября на встрече с журналистами по итогам саммита «Группы двадцати», который проходит на Бали, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Mid.ru Сергей Лавров

«Мы затронули проблему биологической безопасности прежде всего в контексте той военно-биологической активности, которую США по программам Пентагона развернули в десятках стран, во всех регионах мира, особенно в пространстве Евразии по периметру границ с Россией, Китаем», ― отметил глава российского МИД.

По словам Лаврова, попытки российской стороны разобраться в том, чем всё-таки занимаются эти военные биологи, «наталкиваются на сопротивление и в рамках конвенции по запрещению биологического оружия, и в рамках Совета Безопасности ООН». Он добавил, что этот вопрос недавно поднимался в этой организации.

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Как сообщало ИА REGNUM, в октябре заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адебей Эбо на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Организация Объединённых Наций не может расследовать представленные Россией сведения о деятельности биологических лабораторий на территории бывш. УССР, поскольку не обладает соответствующими техническими возможностями и мандатом.

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