Москва, , 13:20 — REGNUM Вопрос снижения транзакционных издержек для бизнеса будет решаться, в том числе, через цифровой рубль. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе заседания Госдумы.

Эльвира Набиуллина Kremlin.ru

По ее словам, на сегодняшний день затраты на проведение сделок и эквайринговые комиссии достаточно высокие.

«Тему снижения транзакционных издержек надо решать. Кстати, и цифровой рубль позволит удешевить такого рода операции. Тариф там, как предполагаем, будет не больше, чем в СБП», — сказала Набиуллина.

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