Москва, , 13:24 — REGNUM Россия будет делать всё, что в её силах, для возвращения захваченных Западом активов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Безусловно, Россия будет делать всё, что возможно», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что на фоне «абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права» на Западе «превалируют такие рейдерские методы захвата».

Песков подчеркнул, что Россия будет учитывать все подобные моменты «при определении наших дальнейших действий».