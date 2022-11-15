Москва, 15 ноября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Россия будет делать всё, что в её силах, для возвращения захваченных Западом активов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Безусловно, Россия будет делать всё, что возможно», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что на фоне «абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права» на Западе «превалируют такие рейдерские методы захвата».

Песков подчеркнул, что Россия будет учитывать все подобные моменты «при определении наших дальнейших действий».