Якутск, , 13:23 — REGNUM Сезон забоя скота в Якутии начался с резкого роста цен на мясо. Об этом рассказал 15 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Он видит причинами этой ситуации дорогое топливо, отсутствие механизации сельского хозяйства и недостаточную разработку земель выращивания кормов.

Мясо Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас начался сезон забоя скота, и цены на мясо одичалые», — отметил эксперт.

Он напомнил, что раньше, когда президентом в Якутии был Михаил Николаев, в республике была система крупных кооперативных предприятий. Заместитель руководителя департамента животноводства Айаал Тимофеев, ранее уже заявлял, что создание сельскохозяйственных кооперативов может решить проблему нехватки рабочих мест.

«Уже сами власти предлагают вернуться к кооперации, к объединению крестьян, фермеров, создавать крупные предприятия. Потому что на сегодняшний день, мне кажется, справляться одному человеку или семье с организацией сельхозпроизводства, без привлечения других людей довольно сложно. А крупные сельскохозяйственные предприятия работают эффективно. На сегодня у нас никто не занимается тем, чтобы подготавливать землю для животноводства, этим должны централизованно заниматься либо кооперативы, либо сами люди. Но люди часто вообще отказываются от сельского хозяйства, потому что это нерентабельно — косить сено, спину гнуть, всю зиму следить за коровами в коровнике — это всё тяжёлый труд. Поэтому якутяне перестают просто держать коров, а пахотные земли приходят в негодность», — отметил Андрей Данилов.

Он также подчеркнул, что для сельского хозяйства нужны дешёвое топливо и доступная техника. Для её покупки нужны лизинг и субсидии, потому что семья вряд ли может позволить себе купить трактор за три миллиона рублей и дополнительно приобрести для него навесное оборудование.

«Мы столкнулись с той ситуацией, когда механизированное сельское хозяйство доминирует уже практически практически во всём мире кроме стран третьего мира и отсталых стран, где рабочая сила настолько дешёвая, что проще нанять сто человек, чем один трактор купить. Но Россия-то — нормальная страна, не третьего мира, мощности у нас есть. Но 75 рублей в Якутске стоит солярка, а в деревнях и отдалённых населённых пунктах ещё дороже. При этом дизельное топливо в этом году подорожало, а это основное топливо для сельскохозяйственной техники. Банально привезти мясо в город, нужно топливо. Поэтому без дешёвого топлива цены будут высокими и конкурентоспособность нулевой», — отметил эксперт.

По его словам, также нужны угодья для выпаса скота. Сейчас многие начинают держать лошадей вместо коров, так как они питаются с помощью тебенёвки, но и для них тоже нужно закупать и заготавливать корма.

«Ситуация в сельском хозяйстве аховая, учитывая, что у нас то потом, то пожар, естественно, в этих случаях тоже теряются драгоценные гектары и тонны сена. У нас тяжёлые климатические условия. Но некоторые другие страны же тоже северные ведут сельское хозяйство в похожих условиях, и при этом справляются. Очень много причин почему мясо дорожает, но основная — пропадают земли, пригодные для животноводства. Не только животноводства, но и овощеводства. Там, где были картофельные поля, системы орошения, сейчас заброшены и там начинает расти лес. Без механизации и развития угодий для выпаса скота у нас цены не будут опускаться. Мы занимаем 0,9% в сельскохозяйственном производстве РФ. Без крупных предприятий, которые были разрушены в 90-е годы, нам конкурировать невозможно», — подытожил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, более 1,4 тыс. тонн кормов для сельскохозяйственных животных привезут в населённые пункты Якутии, где не смогли заготовить сено в достаточном количестве из-за погодных условий. На эти цели потратили более 100 млн рублей.