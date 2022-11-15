В Якутии «одичали» цены на мясо — эксперт назвал причины
Якутск, 15 ноября, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Сезон забоя скота в Якутии начался с резкого роста цен на мясо. Об этом рассказал 15 ноября в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов. Он видит причинами этой ситуации дорогое топливо, отсутствие механизации сельского хозяйства и недостаточную разработку земель выращивания кормов.
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Он напомнил, что в 80-е годы был пик развития сельского хозяйства в Якутии, и тогда работали кооперативы. Заместитель руководителя департамента животноводства Айаал Тимофеев ранее уже заявлял, что создание сельскохозяйственных кооперативов может решить проблему нехватки рабочих мест.
Он также подчеркнул, что для сельского хозяйства нужны дешёвое топливо и доступная техника. Для её покупки нужны лизинг и субсидии, потому что семья вряд ли может позволить себе купить трактор за три миллиона рублей и дополнительно приобрести для него навесное оборудование.
По его словам, также нужны угодья для выпаса скота. Сейчас многие начинают держать лошадей вместо коров, так как они питаются с помощью тебенёвки, но и для них тоже нужно закупать и заготавливать корма.
«Ситуация в сельском хозяйстве аховая, учитывая, что у нас то потом, то пожар, естественно, в этих случаях тоже теряются драгоценные гектары и тонны сена. У нас тяжёлые климатические условия. Но некоторые другие страны же тоже северные ведут сельское хозяйство в похожих условиях, и при этом справляются. Очень много причин почему мясо дорожает, но основная — пропадают земли, пригодные для животноводства. Не только животноводства, но и овощеводства. Там, где были картофельные поля, системы орошения, сейчас заброшены и там начинает расти лес. Без механизации и развития угодий для выпаса скота у нас цены не будут опускаться. Мы занимаем 0,9% в сельскохозяйственном производстве РФ. Без крупных предприятий, которые были разрушены в 90-е годы, нам конкурировать невозможно», — подытожил политолог.
Как сообщало ИА REGNUM, более 1,4 тыс. тонн кормов для сельскохозяйственных животных привезут в населённые пункты Якутии, где не смогли заготовить сено в достаточном количестве из-за погодных условий. На эти цели потратили более 100 млн рублей.