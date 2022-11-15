Бали, Индонезия, , 13:17 — REGNUM Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Киеву различаются, заявил 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Запад добавил фразу, что «мы, многие делегации» осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело «группы двадцати», — заявил Лавров на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом.