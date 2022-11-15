Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Россия настояла на том, чтобы в итоговой декларации саммита G20 была фраза о том, что позиции по Киеву различаются, заявил 15 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Запад добавил фразу, что «мы, многие делегации» осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело «группы двадцати», — заявил Лавров на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Киевом.