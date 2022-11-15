Чебоксары, 15 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Чувашии впервые в формате стратегических сессий состоится форум, посвящённый развитию туризма. На нём будет обсуждён внутренний потенциал республики по территориальному и отраслевому принципам. Это позволит выработать форматы продвижения имиджа Чувашии как привлекательного для туристов региона и способствовать привлечению инвестиций для развития инфраструктуры. Через туризм можно, в частности, оценить и консолидировать работу по ключевым направлениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Чувашия

В республике впервые пройдёт форум «Чувашия туристическая», состоящий из стратегических тематических сессий. Он состоится с 25 ноября по 2 декабря на различных площадках в Чебоксарах с участием федеральных и региональных экспертов, а также представителей органов власти всех уровней.

«Туристический форум впервые пройдёт в формате серии стратегических сессий в течение недели. Думаю, что такого форума, посвящённого конкретному направлению, скорее всего, не было. Наша задача — погрузиться в потенциал Чувашии как по территориальному, так и отраслевому принципам. Через это погружение мы с вами оценим, с одной стороны, наш внутренний потенциал и поймём, как его реализовать, а самое главное — выработаем форматы продвижения», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Руководитель республики отметил, что этому предшествовала большая работа. В частности, определена специализация каждого муниципального образования и инвестиционные профили, которые включаются в комплексную программу социально-экономического развития Чувашии.

«В эти процессы заглядываем через призму туристической привлекательности и реализации мероприятий в рамках национального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», — добавил глава региона.

Он также подчеркнул важность развития внутреннего туризма — прежде всего, в Чувашии. И основной аудиторией здесь может стать подрастающее поколение, что актуально не только с учётом объявленного в республике Года счастливого детства: Олег Николаев выделил важность образования детей и молодёжи, особенно в части знаний об истории, культуре Чувашии и вкладе выдающихся земляков.

«Это позволяет растить наших детей в духе патриотизма и любви к Чувашии и России», — сказал руководитель региона.

По мнению главы Чувашии, формировать эти ценности у подрастающего поколения можно и нужно через туризм. Для этого по линии национальных проектов в различных отраслях создаётся соответствующая инфраструктура — в частности, культурная, спортивная, социальная, образовательная, событийная.

«Казалось бы, что говорим о туризме, но по факту соединяем через туризм все направления нашей деятельности. И это способствует продвижению имиджа Чувашии как привлекательного для жизни региона», — заключил Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Чувашия туристическая» будет состоять из девяти стратегических сессий: «Чувашия — центр реабилитации», «Многоликая Россия», «Промышленный туризм», «Чувашия для детей», «Кадры для туризма», «Большая Волга», «Туристический потенциал городов», «Агротуризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона». Рассматривается возможность включения сессии, посвящённой спортивно-событийному туризму.

Ранее вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов заявлял, что на форуме представят новые туристические маршруты и календарь планируемых событий в Чувашии на 2023 год.