Форум «Чувашия туристическая» позволит оценить потенциал региона — Николаев
Чебоксары, 15 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Чувашии впервые в формате стратегических сессий состоится форум, посвящённый развитию туризма. На нём будет обсуждён внутренний потенциал республики по территориальному и отраслевому принципам. Это позволит выработать форматы продвижения имиджа Чувашии как привлекательного для туристов региона и способствовать привлечению инвестиций для развития инфраструктуры. Через туризм можно, в частности, оценить и консолидировать работу по ключевым направлениям. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.
В республике впервые пройдёт форум «Чувашия туристическая», состоящий из стратегических тематических сессий. Он состоится с 25 ноября по 2 декабря на различных площадках в Чебоксарах с участием федеральных и региональных экспертов, а также представителей органов власти всех уровней.
Руководитель республики отметил, что этому предшествовала большая работа. В частности, определена специализация каждого муниципального образования и инвестиционные профили, которые включаются в комплексную программу социально-экономического развития Чувашии.
Он также подчеркнул важность развития внутреннего туризма — прежде всего, в Чувашии. И основной аудиторией здесь может стать подрастающее поколение, что актуально не только с учётом объявленного в республике Года счастливого детства: Олег Николаев выделил важность образования детей и молодёжи, особенно в части знаний об истории, культуре Чувашии и вкладе выдающихся земляков.
По мнению главы Чувашии, формировать эти ценности у подрастающего поколения можно и нужно через туризм. Для этого по линии национальных проектов в различных отраслях создаётся соответствующая инфраструктура — в частности, культурная, спортивная, социальная, образовательная, событийная.
Как сообщало ИА REGNUM, форум «Чувашия туристическая» будет состоять из девяти стратегических сессий: «Чувашия — центр реабилитации», «Многоликая Россия», «Промышленный туризм», «Чувашия для детей», «Кадры для туризма», «Большая Волга», «Туристический потенциал городов», «Агротуризм» и «Карта туриста для продвижения туристического потенциала региона». Рассматривается возможность включения сессии, посвящённой спортивно-событийному туризму.
Ранее вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики Дмитрий Краснов заявлял, что на форуме представят новые туристические маршруты и календарь планируемых событий в Чувашии на 2023 год.