Москва, , 13:15 — REGNUM Законопроект, направленный на повышение уровня судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций, внес в Госдуму Верховный суд, передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Прежде всего, предлагается изменить положения ГПК относительно подсудности по выбору истца. Сейчас иски по делам, связанным с защитой пенсионных прав, предъявляются по общему правилу территориальной подсудности — по месту нахождения ответчика (соответствующего пенсионного органа). Законопроектом предлагается установить альтернативную подсудность споров, связанных с восстановлением пенсионных прав граждан, а именно возможность предъявления гражданами таких исков по своему месту жительства.

Упраздняется институт договорной подсудности в главе 3 ГПК РФ «Подсудность». Возможность изменять территориальную подсудность по соглашению сторон сохранится только для дел с участием иностранных лиц. С учетом специфики субъектного состава статья 404 ГПК РФ позволяет изменить подсудность дела как в границах одного государства, так и с выходом за его пределы, указали авторы.

Планируется также расширение института профессионального представительства для ведения дел в суде первой инстанции.

Законопроектом также вводится процессуальная обязанность взыскателя (заявителя) направлять должнику копию заявления о вынесении судебного приказа (заявления).