Москва, 15 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Позиция киевского режима свидетельствует о нежелании идти на переговоры с Россией. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы констатируем главное, что позиция и де-факто, и де-юре <…> стороны [киевского режима], которая неоднократно излагалась <…> Зеленским, свидетельствует о том, что [киевский режим] и де-факто, и де-юре не может и не хочет вести переговоры», — сказал Песков.

По этой причине, подчеркнул он, цели России «будут осуществляться посредством продолжения специальной военной операции».