Самара, 15 ноября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Делегация из Армения прибыла в Самару. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

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Сообщается, что представители бизнеса из Армении заинтересованы в закупке продуктов питания, товаров для дачи и дома, сувенирной продукции и строительных материалов.

Отмечается, что представители делегации намерены провести выездные встречи на производственных площадках самарских предприятий. Бизнес-миссия организована региональным центром развития предпринимательства Самарской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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