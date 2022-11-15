Баку, 15 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Первый вице-президент Азербайджана, жена президента республики Ильхама Алиева Мехрибан Алиева направила письмо руководству ЮНЕСКО, в котором сообщила, что больше не будет послом доброй воли данной организации. Об этом 15 ноября сообщает азербайджанский МИД.

President.az Мехрибан Алиева

Алиева отметила важность сотрудничества Азербайджана с ЮНЕСКО и их совместных проектов.

«В письме также сообщается о политике и актах вандализма, проводимых Арменией в отношении культурного наследия и исторических памятников Азербайджана в течение почти 30-летнего периода оккупации», — отметили в МИД.

Сообщается, что причиной отказа быть послом доброй воли ЮНЕСКО для Алиевой стала необходимость сосредоточиться на работе «по восстановлению» территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку в ходе войны 2020 года. Она также заявила, что надеется на скорейшую миссию ЮНЕСКО в данный регион.

Напомним, в Армении неоднократно заявляли, что на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку, якобы уничтожаются или перестраиваются памятники армянского культурного и исторического наследия. В Азербайджане заявляют, что армянский народ якобы не проживал исторически на данных территориях. В Баку памятники армянского наследия называют «фальсификацией».