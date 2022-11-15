Гамбург, Германия, , 13:27 — REGNUM Останки советских солдат в захоронениях на территории Германии следует делить по национальному признаку, в частности — на русских и тех, кто родился на территории б. УССР. В таким предложением выступила Немецкая комиссия по военным захоронениям Гамбурга, сообщает газета Die Zeit.

Братская могила Марина Каширская © ИА REGNUM

Предлагается дифференцировать останки при уходе за могилами. По словам управляющего директора региональной ассоциации Кристиана Любке, инициатива может затронуть воинские захоронения в Гамбурге, в которых покоятся останки примерно 1400 участников Великой Отечественной войны.

Вместе с тем отмечается, что предложение будет трудно реализовать. В документах Германии и западных союзников обычно указывалась национальность «русский» или «советский». Могут встречаться и указания на место рождения — Киев.

«Также солдаты могут быть казахами, прибалтами или белорусами», — пояснили журналисты.

В Немецкой комиссии по военным захоронениям подчеркнули, что в последние годы отказывались от участия в организации международной акции «Бессмертный полк».

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