Мадрид, 15 ноября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Певица Bad Gyal получила премию MTV Europe Music Awards (EMA) в номинации «Лучший испаноязычный артист» — награду по результатам народного голосования. Об этом пишет агентство EFE.

Efraimstochter Флаг Испании

В номинации уроженка Каталонии обогнала таких артистов, как Росалия, Fito & Fitipaldis, Quevedo (соавтор хита «Quédate», который недавно достиг первого места по всему миру на стриминговой аудиоплатформе Spotify) и Дани Фернандес.

Альба Фарело, родившаяся в Барселоне в 1997 году, бросила работу и учебу на дизайнера одежды, чтобы начать музыкальную карьеру под именем Bad Gyal (что на карибском сленге означает переиначенную фразу «плохая девочка»). Визитная карточка певицы — песни с провокационными текстами.