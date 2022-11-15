Джакарта, 15 ноября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал российской стороне, что все обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза удобрений и зерна из России в рамках «зерновой сделки» будут выполняться. Об этом 15 ноября рассказал журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам своего участия в саммите Группы двадцати.

Chatham House Антониу Гутерриш

«Сегодня на встрече генеральный секретарь рассказывал о тех обещаниях, которые ему, в том числе на бумаге, передали США и Европейский союз. В них как бы изложены, я бы сказал, благие намерения. Если они реализуются, то препоны на пути вывоза наших удобрений и зерна будут сняты. Но все дело не в бумагах, а в том, как они будут выполняться на практике», — сказал он.

«Сегодня генеральный секретарь клятвенно заверил, что это для него приоритетный вопрос», — также добавил глава МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что существующая проблема глобальной нехватки удобрений может породить в мире катастрофический продовольственный кризис, с которым будет уже невозможно справиться.