Петропавловск-Камчатский, , 13:08 — REGNUM На Камчатке собрали хороший урожай овощей открытого грунта — на уровне и выше показателей прошлого года. Но в рознице цены на овощи от местных сельхозпроизводителей в два раза выше оптовых. Власти региона пообещали вмешаться в политику ценообразования. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сообщили в краевом правительстве.

Овощи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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На Камчатке в сравнении с прошлым годом собрали 105,3% картофеля, 113% капусты, 77% моркови, 105,2% свёклы.

«Неплохой урожай. Цены на оптовом рынке соотносимы с ценами прошлого года, однако есть дисбаланс по ценам в розничной торговле — они выше оптовых примерно в два раза», — сказал заместитель председателя краевого правительства Роман Василевский.

Губернатор края Владимир Солодов назвал ситуацию с ценами на овощи в рознице неприемлемой и поручил разработать меры, чтобы наценка не превышала 50% от оптовой.

«В конечном результате, например, наш камчатский картофель должен быть в наличии до мая с разумной наценкой к стоимости производителя. Когда производитель получает 50 и менее процентов от стоимости, которую мы, как потребители платим, ситуация очевидно неприемлемая», — отметил Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калмыкии завершена уборка картофеля и овощей. Валовый сбор урожая составил 10,9 тыс. тонн — на 500 тонн больше показателя 2021 года.