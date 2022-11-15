Москва, , 13:07 — REGNUM Российскую делегацию на открытии чемпионата мира — 2022 по футболу в Катаре возглавит помощник президента РФ Игорь Левитин. Об этом 15 ноября заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов, сообщает ТАСС.

Игорь Левитин Официальное интернет-представительство президента России

На вопрос, будет ли Левитин присутствовать на церемонии открытия ЧМ-2022, Богданов ответил: «Да».

Напомним, ЧМ-2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

Сборная России не сыграет на чемпионате мира, поскольку в марте Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила команду от стыковых матчей за право участия в турнире.