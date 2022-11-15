Москва, 15 ноября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Практика показывает, что гражданам, чтобы вернуться к графику платежей по кредитам, нужно в среднем полгода. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября, об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, выступая на заседании Госдумы.

Kremlin.ru Эльвира Набиуллина

В ходе заседания парламентарии спросили у председателя Банка России, нужно ли вернуть более масштабные механизмы кредитных каникул для всех граждан в трудной жизненной ситуации.

«Считаем, что можно вернуть. Мы действительно применяем механизм кредитных каникул. В таких кризисных ситуациях есть кредитные каникулы по закону, но кроме того, мы через регуляторные стимулы мотивируем банки предоставлять такие кредитные каникулы даже тогда, когда в законе не предусмотрены эти случаи. Мы видим, что банки этим пользуются и, конечно, на наш взгляд, кредитные каникулы могут быть не только инструментом антикризисного реагирования, но, в принципе, постоянным механизмом», — ответила Набиуллина.

По ее словам, если человек попал в сложную ситуацию, например, у него доход упал более чем на 30%, нужно дать ему определенный срок, в течение которого не осуществлять платежи по кредитам.

«На наш взгляд, этот срок может быть где-то около 6 месяцев, и сейчас законопроект на эту тему подготовлен. Анализ показывает, что обычно за такой период люди либо находят новую работу, выправляют ситуацию и могут вернуться к графику платежей. Мы считаем, что это можно распространить не только на ипотеку, но и когда граждане берут потребительские кредиты», — заключила глава ЦБ РФ.