Сухой Лог, Свердловская область, 15 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Сухом Логу Свердловской области 15 ноября объявили днём траура по погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гвоздики

В городе 15 ноября не будут проводить праздничные, увеселительные и развлекательные мероприятия. В этот день свердловчане простились с двумя погибшими бойцами из Сухого Лога.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Свердловской области впервые был объявлен траур по погибшим в СВО. Тогда по землякам скоробили в Североуральске.