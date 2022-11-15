Бали, Индонезия, , 13:05 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Риши Сунак вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо нашли время, чтобы вкусно поесть в районе Нуса Дуа на Бали, сообщает CNN Indonesia.

Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании. Иван Шилов. © ИА REGNUM

Политики провели двустороннюю встречу в кафе Resto Bumbu Bali 14 ноября 2022 года. Репортеры увидели как премьер-министр Канады Джастин Трюдо заказывал пиво, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак — коктейль.

Посольство Великобритании в Индонезии также подтвердило это событие. Сунак и Трюдо помимо напитков заказали традиционную индонезийскую еду, в частности, шашлычки из курицы и креветок, а также крупук.

Это первый раз, когда Джастин Трюдо и Риши Сунак посетили Индонезию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании назвал Китай самой большой государственной угрозой для экономической безопасности страны.

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