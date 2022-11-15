Бали, Индонезия, 15 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Россия продолжает экспорт зерна, несмотря на санкции и другие сложности, сообщил 15 ноября глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-подхода на полях саммита G20 в Индонезии.

МИД России Сергей Лавров

«Несмотря на сложности и санкционные ограничения, уже вывезли 10,5 млн тонн зерна, в основном пшеницы — около 8 млн тонн. 60% примерно в Азию и около 40% в африканские страны», — рассказал Лавров журналистам.

Он проинформировал, что трудности на пути экспорта остаются, несмотря на усилия ООН.