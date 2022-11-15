Москва, 15 ноября, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Сегодня, 15 ноября, по состоянию на 12:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,43%, до 60,29 рубля. Евро прибавляет 0,47%, торгуясь по 62,59 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«На отечественном валютном рынке ситуация остается стабильной — рубль отыгрывает взаимное движение доллара и евро, сильных движений по российской валюте не наблюдается.

Некоторое давление на котировки рубля оказывает откат на сырьевых рынках, а также риски того, что возможности для российских экспортеров продолжат сокращаться.

В то же время краткосрочно рубль поддерживает приближение налогового периода. В случае, если нефть продолжит снижение, рубль может начать слабеть к обеим валютам, но останется в коридоре 60-62 рубля за доллар», — считает эксперт.

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