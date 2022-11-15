Санкт-Петербург, , 13:24 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выделило из регионального бюджета ещё два миллиарда рублей на финансовую поддержку промышленных предприятий города, сообщили 15 ноября в пресс-службе Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Власти направили эти средства на докапитализацию городского Фонда развития промышленности. Теперь капитал фонда составляет 5,18 млрд рублей.

Фонд развития промышленности предоставляет производственным предприятиям льготные займы, объём средств может составить от 5 млн до 500 млн рублей. С начала текущего года в городе выдали 22 таких займа на общую сумму почти в 1,4 млрд рублей.

«Петербург — один из крупнейших промышленных центров России. Большинство наших предприятий демонстрируют высокие показатели эффективности. Город поддерживает их, чтобы они развивали производство. В первую очередь — производящие необходимую стране продукцию и экспортоориентированные предприятия», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Отметим, что в конце октября в Петербурге предоставили льготные займы двум предприятиям. Среди них АО «ЦНИИ «Электрон» и ЗАО «Петерпайп», 166 и 32 млн рублей соответственно.

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