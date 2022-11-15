Екатеринбург, , 13:12 — REGNUM Торговый центр «Гринвич» в Екатеринбурге снова подал иск к магазину, который арендует торговую площадь. Владельцы ТЦ намерены взыскать с дистрибьютера одежды «ДжамильКо» 135,5 тыс. долларов. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов, ИА REGNUM

По данным пресс-службы торгового центра, речь идёт об иске к закрывшемуся магазину Marc O'Polo. Судебное заседание назначено на 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, «Гринвич» уже судился с магазином H&M. Сумма требуемой компенсации тогда составляла 24 млн рублей, однако стороны пришли к мировому соглашению.